MONTELLA, Partita speciale per me. Domani test importantissimo

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

L'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, attuale C.t. della Turchia, ha parlato in conferenza stampa prima dell'amichevole di domani contro l'Italia che si giocherà a Bologna:

Cosa pensa di questa partita qui in Italia contro un altro allenatore italiano?

"E' sicuramente una partita speciale per me, contro i campioni in carica. Per noi è un test importantissimo, ma la preparazione al torneo passa da qui. Ho scelto partite di test difficili perché credo sia importante abituarsi alle difficoltà dell'Europeo".

Giocare contro una nazionale di valore come l'Italia che tipo di effetto avrà e che tipo di partita vorrà vedere, anche al netto dei giocatori infortunati?

"Sarà una partita intensa, tattica. Durante il match mi aspetto che la direzione tattica dell'avversario potrebbe cambiare e mi aspetto che la squadra sia in grado di adattarsi. Dobbiamo provare a trovare la nostra compattezza e quello spirito nazionalistico che abbiamo avuto nella mia prima parte di percorso".