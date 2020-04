MONTELLA, Maglia all'asta per aiutare Napoli

Vincenzo Montella in questo periodo ha partecipato e in alcuni casi sponsorizzato raccolte fondi per aiutare gli ospedali, tra cui lo Spallanzani e quelli fiorentini tramite la campagna della Fiorentina (in forma anonima). Ora, insieme ad altri giocatori di origini napoletane, come Ciro Ferrara e i Cannavaro, scende in campo per aiutare i napoletani bisognosi e in crisi a causa della pandemia. Eccolo con indosso la maglia della Roma che metterà all'asta.