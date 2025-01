MINA, Verso la permanenza a Cagliari: vuole rimanere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci di calciomercato che parlano di presunte offerte per Yerry Mina da parte dell'Internacional di Porto Alegre e del Fenerbahçe. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoCagliari.net, non risulta essere pervenuta alcuna richiesta ufficiale per il difensore colombiano.

Mina, approdato al Cagliari con grandi aspettative, avrebbe manifestato la propria volontà di rimanere in Sardegna per proseguire il suo percorso in rossoblù. Nonostante le indiscrezioni, il giocatore sembra concentrato esclusivamente sugli obiettivi della squadra, mettendo da parte (per ora) ogni ipotesi di trasferimento.