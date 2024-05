MINA, Saluta Cagliari: "Grazie per come mi hai accolto"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex difensore viola Yerry Mina saluta il Cagliari, dopo l'ultima partita giocata ieri proprio contro la Fiorentina, con la quale ha passato i suoi primi 6 mesi in Italia senza trovare lo spazio che si è invece conquistato rossoblù: "Punto finale della stagione, con l’orgoglio di aver raggiunto l’obiettivo. Voglio ringraziare tutti i tifosi del Cagliari per come mi hanno accolto da quando sono arrivato a metà stagione, mi sento integrato in questa famiglia dal primo giorno e insieme ci siamo riusciti. Voglio ringraziare in particolare anche il mister, Claudio Ranieri, per la sua fiducia e soprattutto per la sua meravigliosa carriera. È stato un vero onore essere sotto la tua guida, ricevere i tuoi consigli e ti auguro il meglio in questa nuova fase della tua vita. Ora è il momento di riposare e pensare al prossimo, la Coppa America con la Colombia" ha scritto su Instagram.