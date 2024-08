MINA, Rischia di saltare l'esordio sardo per infortunio

FirenzeViola.it

Nuova tappa di avvicinamento all’esordio stagionale del Cagliari di Davide Nicola in Coppa Italia lunedì contro la Carrarese. Al CRAI Sport Center squadra al lavoro con seduta di allenamento tecnico-coordinativa: dopo l’attivazione in palestra, in campo esercizi con la palla. In chiusura sessione di partitelle.

Lavori individuali per Nicolas Viola e Yerry Mina: il difensore colombiano, impegnato sino allo scorso 15 luglio con la sua Nazionale in Coppa America, inizia da oggi ad allenarsi ad Assemini.

Domani, sabato 9 agosto, altra seduta in programma al mattino.