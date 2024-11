MILENKOVIC, L'unico ex Serie A titolarissimo in Premier

FirenzeViola.it

Il salto dalla Serie A alla Premier League, si sa, è uno dei più complicati: diverse intensità di gioco e rapidità nel movimento del pallone fanno del calcio inglese un campionato più spettacolare rispetto a quello nostrano, che è più concentrato sulla tattica e la fisicità. Nonostante ciò, molti club d'oltre Manica hanno deciso di mettere mano al portafoglio, facendo spese in Italia, dove sono stati acquistati da varie società ben 8 calciatori. In una particolare classifica stilata da Transfermarkt.it si evidenzia come tutti, o quasi, non siano però riusciti a imporsi nel nuovo campionato, collezionando pochi minuti tra le fila del nuovo club.

L'unica eccezione? Si chiama Nikola Milenkovic, l'unico giocatore proveniente dalla Fiorentina in questa speciale classifica. Il serbo, accasatosi al Nottingham Forest, ha infatti collezionato il 91% dei minuti disponibili in campionato, diventando così un pilastro della squadra pluricampionessa d'Europa. L'unico altro ex Serie A a superare il 50% delle presenze è Okoli, che è stato anche convocato dalla Nazionale italiana. Mentre tutti gli altri "italiani" raccolgono ben poco minutaggio, il caso più emblematico è quello di Chiesa, con solo il 2% dei minuti giocati.