MILENKOVIC, Ecco perché ho scelto il Nottingham

Dopo l'ufficialità del suo trasferimento al Nottingham Forest, Nikola Milenkovic ha rilasciato qualche battuta ai canali ufficiali raccontando: "Sono felice di essere qui, in un club con grande storia e grandi tifosi. Ho già incontrato lo staff e i compagni non vedo l'ora di iniziare. Ho scelto il Nottingham perché è un club ambizioso, ora dovremo lavorare duro. Tutti vogliono giocare in Premier e anche io lo volevo, per me è una grande sfida. Non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi".