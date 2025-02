Milan, presentata la lista Uefa aggiornata. Fuori l'ex Fiorentina Riccardo Sottil

Passato dalla Fiorentina al Milan l'ultimo giorno di mercato di questa sessione invernale di trattative, Riccardo Sottil è stato escluso dalla lista Uefa del club rossonero. Come lui anche l'altro nuovo acquisto rossonero Warren Bondo. Entrambi quindi non saranno a disposizione di Conceincao per le prossime gare di Champions League. Oltre a loro due tra gli esclusi ci sono anche Jovic e Jimenez. Presenti invece Santiago Gimenez, Joao Felix e Kyle Walker. Di seguito la lista completa:

La lista Champions League del Milan

LISTA A

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Thiaw

4 - Pavlovic

5 - Walker

6 - Emerson Royal

7- Theo

8 - Fofana

9 - Loftus-Cheek

10 - Reijnders

11 - Musah

12 - Chukwueze

13 - Pulisic

14 - Joao Felix

15 - Leao

16 - Abraham

17 - Gimenez

FORMATI VIVAIO ITALIA

1 - Sportiello

2 - Florenzi

3 - Terracciano

FORMATI VIVAIO CLUB

1 - Gabbia