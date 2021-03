MIHAJLOVIC, Ferrero è un amico e mi ci sento spesso

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria anche del suo rapporto con Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati. Queste le sue dichiarazioni: ""Per me è un amico, mi sento con lui spesso, al di là del calcio. Mi è sempre venuto a trovare anche in ospedale. Anzi approfitto per fare gli auguri anche a Gianni (Morandi, ndr), che ora è in ospedale. Una volta sono venuti entrambi a trovarmi in ospedale, sono state le due ore più belle... Sembravano i due vecchietti di The Muppet Show, e io stavo li sdraiato a guardarli".