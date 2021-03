MASITTO, Sarà il nuovo allenatore della Lavagnese

Una nuova avventura in panchina per l'ex viola Cristiano Masitto. La Lavagnese, che milita in serie D, ha infatti esonerato l'allenatore Vincenzo Ranieri ed ha affidato il nuovo incarico a Masitto. Ecco il comunicato: "Serviva una sferzata d'aria nuova in casa bianconera e il Presidente Stefano Compagnoni ha deciso che il momento è arrivato, oggi pomeriggio dopo le presentazioni di rito ha infatti diretto il suo primo allenamento al Riboli il nuovo mister Cristiano Masitto, nato a Milano il 18 Giugno 1972 e tra l'altro ex calciatore bianconero dell'era Compagnoni nelle stagioni 2006/07 e 2007/08".