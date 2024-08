MALEH, Domani farà le visite mediche per l'Empoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo metà stagione passata all'Empoli, l'ex viola Youssef Maleh comincerà la nuova stagione con il club toscano. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, domani sera Maleh dovrebbe arrivare ad Empoli per sostenere le visite mediche di rito e in serata si unirà alla squadra per il primo allenamento.

Il centrocampista arriverà dal Lecce, proprietario del cartellino, in prestito con diritto di riscatto.