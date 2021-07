MALCUIT, Torna al Napoli e sarà il vice Di Lorenzo

Kevin Malcuit torna per restare. Il terzino francese è rientrato alla base a giugno dopo il non fortunato prestito alla Fiorentina dove ha collezionato solo cinque presenze. Il giocatore però potrebbe rimanere alla corte di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il difensore dovrebbe essere il vice Di Lorenzo sulla corsia di destra.