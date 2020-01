LUPPI, Viola a Bologna carica: Iachini darà stimoli

Il doppio ex di Bologna e Fiorentina Gianluca Luppi, che ha vestito la maglia viola dal 1992 al 1995 (ottenendo 97 presenze, 4 gol e una promozione in A), ha parlato al portale Zerocinquantuno.it soffermandosi sulla sfida del 6 gennaio tra i rossoblù e la squadra di Iachini. Ecco le sue parole: " Per me il Bologna può stazionare tra l’ottava e la decima posizione e vivere un’annata di ulteriore crescita, anche se riconfermarsi non è mai semplice e migliorarsi ancora meno, specie in un campionato equilibrato e competitivo come la Serie A di quest’anno. La Fiorentina arriverà al Dall’Ara carica e con una voglia matta di invertire il trend negativo dell’ultimo periodo. Iachini è stato mio compagno di squadra e lo conosco bene, è uno che fin da dubito ti dà stimoli e organizzazione, anche se è innegabile che abbia diversi problemi da risolvere. Credo che entrambe giocheranno per vincere, senza paura. Meglio Chiesa o Orsolini? A me piacciono molto entrambi, sono due giovani talenti davvero interessanti che fanno dell’imprevedibilità la loro arma principale. È chiaro che devono ancora dimostrare tanto, perché non bastano una o due stagioni fatte bene per sentirsi arrivati, ma mi sembrano avviati ad una bella carriera".