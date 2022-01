LUCCHESI, Viola brava a lavorare in anticipo e silenzio

Fabrizio Lucchesi, dirigente di grande esperienza ed ex Fiorentina, ha parlato a TMW, commentando la fase iniziale del mercato di gennaio. Queste le sue dichiarazioni: "E' partito benino, anzi bene per alcuni club come la Fiorentina che ha saputo anticipare certe mosse. Sarà un mercato condizionato, ma c'è voglia di fare. I soldi sono pochi anche in Europa, ma c'è fantasia, vedo voglia di creare qualcosa in più dell'anno scorso. Viola? Hanno fatto belle operazioni. A volte in passato non si erano distinta su certi affari, invece stavolta i dirigenti sono stati bravi a lavorare in anticipo e in silenzio".