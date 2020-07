LUCCHESI, Spalletti-ACF si può fare e pure a breve

L'ex dg della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha così commentato l'attualità gigliata a partire dal tema allenatore: "Spalletti? Per me quel cerchio si può chiudere, e anche a breve. Lui non ne fa un mistero che prima della fine della carriera, e ancora di anni ne ha tanti, vorrebbe passare a Firenze. Lì c'è un problema, che ha un contratto da grandissima squadra che non è ciò che può permettersi la Fiorentina. Può essere un candidato: l'Inter ha una comodità nel togliersi l'ingaggio, la Fiorentina potrebbe compensare".

Forse però gli servirebbe la squadra.

"Questo per me deve essere scontato, a fare brutte figure con bambini della Primavera non penso proprio ci voglia venire. Il suo problema non è solo l'ingaggio, ma anche la squadra: prendendo Spalletti significa voler fare un percorso di crescita, come vuole la Fiorentina. Luciano è un insegnante, un formatore, e può fare come Sarri a Napoli. Mi auguro che Iachini tolga le castagne dal fuoco presto, e poi sì, Luciano è uno dei candidati".

Chiesa che farà?

"Da tempo penso che se ne andrà via a fine stagione. Non deve essere un dramma, neanche il venderlo peggio dell'anno scorso, perché questo discorso va bene se devi metterli in banca. Riutilizzandoli, con anche le valutazioni degli altri calate, va bene così. Secondo me cerca aria nuova, la stagione l'ha un po' condizionato. Oppure la Fiorentina rilancia, con un contratto da grande squadra e un allenatore top, ma non so se siano pronti".