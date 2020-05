LUCCHESI, Nessuno si vuole fermare per ovvi motivi

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi, ex dg di Roma e Fiorentina tra le altre, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "La paura di fondo è quella di dover interrompere, per chiunque abbia del buonsenso o per chi dovrà decidere. Se trovi un positivo e metti tutto il gruppo di 50-60 persone non giochi né te né gli avversari per tre-quattro partite, e fine del campionato. Oggi nessuno si vuole fermare per una serie di ovvi motivi, si vive alla giornata per vedere come si arriva alla ripresa".