Cristian Llama, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così, tramite una diretta Instagram, della sua esperienza in maglia viola: "Mi è piaciuto molto lo stile di gioco che usava mister Vincenzo Montella. Riusciva a far giocare benissimo la Fiorentina. Puoi avere le tue idee di calcio ma poi realizzarle è sempre molto complicato, tutto dipende dalle risorse e dai giocatori che hai".