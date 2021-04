LIVERANI, Vlahovic? Può permettersi il cucchiaio

L'ex centrocampista viola Fabio Liverani, reduce dalle esperienze sulle panchine di Lecce e Parma, ha parlato dei temi più attuali in casa Fiorentina: "Non ho mai giocato contro la Juve, il primo anno ero in Serie B, per via anche degli infortuni. Tuttavia si percepisce che è la partitissima per la città e i tifosi. Il cucchiaio? Lo fece anche Adrian, se lo poteva permettere per le qualità e la "pazzia" calcistica che lo contraddistingueva.

Vlahovic? Da quando ha cominciato a giocare con continuità ha trovato quelle certezze che gli mancavano, ora si sente in fiducia e forte: le qualità, poi, sono di livello alto. E' normale che la fiducia dell'allenatore vada conquistata con le prestazioni, come lui ha fatto. I gol gli hanno dato fiducia, ha una condizione psicofisica molto alta adesso e si può permettere gesti come il cucchiaio di ieri. Sicuramente la squadra oggi sa di avere un finalizzatore importante, per questo lo serve in qualsiasi momento. Sono cose che scattano durante la stagione, a lui è successo da dopo dicembre ed è passato da essere un giocatore promettente a certezza.

Amrabat? Come lui, a Firenze ci sono giocatori individualmente molto importanti, poi per l'amalgama ci vuole del tempo e delle volte non sempre si riesce a farlo velocemente. Regista? Dipende sempre da come si vogliono costruire le squadre: le richieste dovrebbero spettare agli allenatori, in modo da costruire la squadra in base al gioco che hanno in mente. Ribery? La condizione fisica è importante, a prescindere dall'età è uno dei giocatori che si mantiene a livelli alti, come Ibrahimovic. Superlega? Servono idee nuove ma non per pochi club. I bilanci vanno migliorati e la cosa deve toccare tutti".