LIVERANI, Penalizzazione ci ha uniti tanto. Ribery...

Fabio Liverani ha parlato di Fiorentina durante la diretta Instagram con Sebastien Frey. Ecco le sue parole: "I due anni alla Fiorentina, al di là dei risultati, sono stati bellissimi. Ho ancora un legame profondo con Firenze ed i suoi tifosi, perché la stagione della penalizzazione ha creato un’unione unica e fortissima tra i tifosi e la squadra. Quando arrivò la prima sentenza eravamo in ritiro e fu un momento difficile dal quale però capii che saremmo diventati un grande gruppo. Nessuno si è mai tirato indietro, nonostante la penalizzazione di 19 punti iniziali. Ricordo che iniziammo con una vittoria nelle prime 4 partite, in casa con Parma, poi con un nuovo modulo, tornammo in campo contro il Catania e da lì iniziò la nostra stagione. Nello spogliatoio avevamo due classifiche, una con le penalizzazione e una senza. Io Io parlavo tanto, rompevo le scatole, ma per aiutare i compagni. Avevo grande voglia di giocare, e volevo passarla a tutti, per questo poi ho fatto l'allenatore visto che lo ero già in campo. Prandelli è stato un allenatore completo, intelligente e che insegnava, un allenatore con cui abbiamo lavorato tanto. All’inizio sembrava fin troppo serio, poi ci siamo conosciuti e abbiamo legato tantissimo. Lui è stato bravissimo perché ha costruito una Fiorentina inizialmente operaia, poi però ha adeguato le sue idee ai campioni in squadra. Ribery? Si è fatto male contro il mio Lecce e mi è dispiaciuto molto, gli faccio l'Inter bocca al lupo. Nel 2005 quando lo,affrontai con la Lazio e lui era nel Marsiglia, nonostante fosse ancora un giovane non ti dico come ha ridotto il nostro terzino che era un ragazzo".