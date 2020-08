LIVERANI, Passi in avanti con il Lecce di Corvino

Fabio Liverani e il Lecce, si continua insieme. L’allenatore dopo un confronto con la proprietà ha deciso di rimanere in giallorosso. Non è escluso che nei prossimi giorni una volta definiti i quadri dirigenziali con l’arrivo di Pantaleo Corvino e il possibile addio del ds Meluso, che lascia in dote un patrimonio importante, il tecnico possa anche adeguare l’ingaggio. Aria di rinnovo a Lecce anche per Marco Mancosu, si va verso il prolungamento per un’altra stagione oltre la scadenza, quindi fino al 2022. Il Lecce programma il futuro, ancora con Fabio Liverani. E con Mancosu pronto a rinnovare. Lo riporta TMW.