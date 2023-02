LIROLA, Può andare all'Alanyaspor: attesa per l'offerta

Pol Lirola e il possibile prestito all'Alanyaspor. Il laterale ex Fiorentina, ora in prestito all'Elche ma di proprietà dell'Olympique Marsiglia, ha aperto alla possibilità di trasferirsi a titolo temporaneo nel club allenato dall'italiano Francesco Farioli. Il terzino spagnolo aspetta ora la proposta della società turca che, negli ultimi giorni, ha trattato anche Mohamed Fares della Lazio. Per quest'ultimo, però, non s'è registrato alcun rilancio nel fine settimana. Il calciomercato in Turchia chiuderà nella giornata di mercoledì.