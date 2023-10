LIROLA, Di Francesco era incazzato. Errori di esperienza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pol Lirola, terzino ex Fiorentina ora al Frosinone, dopo il clamoroso ribaltone subito a Cagliari è intervenuto al microfono di DAZN: "Di Francesco era incazzato per quello che è successo, abbiamo fatto errori che in Serie A si pagano. Tutte le squadre possono vincere se sono sotto 3-0 in questo campionato. Ci sono stati errori di esperienza. Ormai questo è successo e non può che insegnarci a rimanere concentrati fino alla fine".

Come si spiega questa mancanza di concentrazione?

"E' difficile dirlo adesso, dopo quello che è successo. Siamo una squadra forte, ma con tanti giovani al primo anno in Serie A. Loro sono stati aiutati anche dai tifosi, dal loro stadio, ora bisogna ripartire. Abbiamo fatto 70' alla grande, eravamo tre gol sopra, da domani ripartiamo".

C'è il rischio che questa sconfitta lasci qualcosa di negativo?

"Adesso dobbiamo far vedere chi siamo. Lasciamo parlare gli altri. Noi sappiamo chi siamo, dobbiamo dimostrarlo. Il bello del calcio è che tra pochi giorni c'è un'altra partita, in Coppa Italia, proveremo a fare la partita a Torino".