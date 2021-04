LINARI, Al fianco di Malika: capisco che cosa si prova

INDISCREZIONI DI FV PRIMAVERA, POSTICIPATA LA GARA CON LA ROMA PERCHÉ... Posticipata alle ore 16:00 la gara di campionato tra Roma Primavera e Fiorentina Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre all'attesa da parte degli avversari dell'esito di ulteriori controlli per il Covid. Posticipata alle ore 16:00 la gara di campionato tra Roma Primavera e Fiorentina Primavera. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il motivo è da ricondurre all'attesa da parte degli avversari dell'esito di ulteriori controlli per il Covid. NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL TUO MIGLIORE DI FIORENTINA-ATALANTA 2-3 La Fiorentina prova a rimontare dopo un bruttissimo primo tempo, ma dopo esserci riuscita cede il passo per via di un calcio di rigore, cadendo 2-3 in casa contro l'Atalanta. Al solito, per dare forma alla classifica finale del Premio Top FV, vi chiediamo di indicare il... La Fiorentina prova a rimontare dopo un bruttissimo primo tempo, ma dopo esserci riuscita cede il passo per via di un calcio di rigore, cadendo 2-3 in casa contro l'Atalanta. Al solito, per dare forma alla classifica finale del Premio Top FV, vi chiediamo di indicare il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi