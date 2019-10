LAZZARI, Castrovilli presto sarà da Nazionale. Sottil...

L’ex centrocampista viola Andrea Lazzari è intervenuto così il giorno dopo Brescia-Fiorentina: “La Fiorentina ieri sera è andata vicinissima a portarsi a casa i 3 punti. Ha espresso un buon gioco, ha avuto in mano il pallino della situazione e a tempo scaduto ha avuto l’occasione con Castrovilli. È stata un’ottima Fiorentina. Tonali? Visto in quest avvio campionato ha grandi doti tecniche e visione di gioco. È un giocatore che può far comodo a molte squadre. Castrovilli? L’ho conosciuto a Bari negli ultimi 6 mesi qualche anno fa da aggregato alla prima squadra e già si notavano le sue qualità. Anche ieri ha disputato un’ottima partita, ha personalità per imporsi e stare dentro la gara. Certamente se continua così sarà presto preso in considerazione per la Nazionale. Badelj? È uno degli elementi a cui Montella non può rinunciare. È quello che dà i tempi, si trova nel posto giusto al momento giusto, riesce a capire se giocare di prima o tenere la palla. Montella lo toglie poco volentieri. Sottil? Mi ha stupito per la qualità e l’impatto sul match, sembrava che giocasse da tutta la partita. Ha avuto dei buoni spunti, lasciando sempre sul posto il marcatore. Anche nell’occasione di Castrovilli a tempo scaduto ha messo la palla alta per Pulgar con precisione. Ha grandi doti tecniche, la Fiorentina può contare sui di lui per il futuro".