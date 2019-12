LAZZARI, Arrivai a Firenze in una squadra contestata

Andrea Lazzari, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato così in una lunga intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com: "Nella mia carriera c'è stato un momento in cui ho pensato di mollare il calcio per dedicarmi interamente al surf. Quando andai a Barbados iniziai a stare sulla tavola e a curvare, non volevo più smettere. Appena arrivato a Firenze la squadra era contestata, non partì bene quell’esperienza. Pioli era un allenatore pacato. Aveva le sue idee e le trasmetteva nel modo giusto alla squadra".