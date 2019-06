KEIRRISON, L'Alagoano rinuncia a lui. Il motivo...

"L'ufficio medico del Centro Sportivo Alagoano (CSA), insieme al dipartimento di calcio professionistico e preparazione fisica, comprende che l'atleta Keirrison de Souza Carneiro avrà un tempo di preparazione superiore a quello desiderato dal team, vi informiamo che non avremo abbastanza tempo per questa attesa. Il campionato richiede un'integrazione immediata". Con questo comunicato la società brasiliana ha comunicato che il giocatore, annunciato il 14 giugno, non farà parte del club perché l'analisi delle sue condizioni fisiche ha reso la permanenza impossibile.