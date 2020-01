Hellas Verona a caccia di una punta in grado di garantire un buon numero di gol in vista del girone di ritorno: il ds D'Amico ha chiesto alla Roma Nikola Kalinic, ma si è scontrato sul no del croato. Ricordiamo che il nome del centravanti ex Fiorentina era tornato di moda ultimamente anche per l'attacco gigliato.