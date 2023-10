FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per la Juventus nell'allenamento di oggi alla Continassa. Durante la seduta che si è conclusa poco fa nel centro sportivo dei bianconeri, Dusan Vlahovic ha lavorato con il resto del gruppo, ed è dunque da considerarsi come pienamente recuperato per la gara contro il Milan in programma domenica sera a San Siro.