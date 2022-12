JUVENTUS, Paura per Chiesa: colpo alla caviglia

Momenti di tensione in casa Juventus per le condizioni di Federico Chiesa. Durante l'allenamento di oggi l'attaccante bianconero ha ricevuto un colpo alla caviglia, che lo ha portato a fermarsi per qualche minuto a bordo campo. Un po' di timore, peraltro sotto gli occhi di Agnelli e Cherubini, visto che l'ex Fiorentina è al rientro dalla rottura del legamento crociato del ginocchio dello scorso febbraio. Chiesa è però poi tornato in campo e ha lasciato l'allenamento anzitempo rispetto ai compagni, ma per sottoporsi a dei trattamenti già programmati.