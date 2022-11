JUVENTUS, Odriozola è l'alternativa a Karsdorp

La Juventus va alla ricerca di un terzino destro da aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri per la seconda parte di questa stagione e come riportato da Tuttosport il primo nome in lista è quello di Rick Karsdorp, che dovrà salutare la Roma dopo le tensioni con Mourinho. Ci sono però anche alcune alternative: la prima è quella che porta ad Alvaro Odriozola, lo scorso anno alla Fiorentina e rientrato al Real Madrid dove però non ha mai trovato spazio. Ci sono poi anche i nomi di Malo Gusto del Lione, Holm dello Spezia e Cambiaso, sempre che il Bologna lo lasci tornare a Torino in anticipo rispetto alla scadenza del prestito.