JUVENTUS, Hancko primo obiettivo per gennaio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Assalto a David Hancko. La Juventus ha deciso e a gennaio proverà in tutti i modi a strappare il difensore slovacco al Feyenoord per consegnare a Motta quel rinforzo in difesa che s'è reso necessario a gennaio dopo gli infortuni capitati a Bremer e Cabal.

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, alla vigilia della sfida contro l'Aston Villa Cristiano Giuntoli era a Manchester per assistere dal vivo a una partita del difensore ex Fiorentina e in quella occasione s'è convinto una volta di più della bontà delle sue qualità. Non sarà facile chiudere la trattativa col Feyenoord, ma la Juventus ha una carta a suo favore: si tratta di Facundo Gonzalez, centrale mancino come Hancko attualmente in prestito proprio al club di Rotterdam.