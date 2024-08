JUVENTUS, Chiesa in saldo. L'Inter ci pensa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, Federico Chiesa non rientra nei piani di Thiago e l'esclusione dall'amichevole giocata dalla Juventus con il Brest ne è stata l'ennesima prova. L'azzurro è stato un investimento pesante per la Juventus che l'ha acquistato nel 2020 per 40 milioni di Euro più di 10 di bonus dalla Fiorentina e che ha un contratto, in scadenza il prossimo giugno, di 5 milioni a stagione. La Juventus, vista la situazione ribadita anche da Thiago Motta sabato sera dopo l'amichevole con i francesi, rischia così di svendere l'esterno classe 19997. Tra le squadre interessate sembrerebbe esserci l'Inter che gradirebbe un calciatore con le caratteristiche dell'ex viola.

I nerazzurri però prima devono liberarsi di Correa e Arnautovic. Come per Chiesa lo stesso discorso vale anche per Gudmundsson che intanto è finito nel mirino della Fiorentina. Il passaggio in nerazzurro di Chiesa è possibile però solo nel caso in cui non si dovesse trovare una soluzione entro la sessione in corso, portando il giocatore verso l’inevitabile addio a parametro zero tra un anno. Difficilmente però Chiesa rischierebbe di restare fermo un anno, e quindi più facile una soluzione all'estero, magari in prestito, dopo aver firmato un prolungamento con la Juventus.