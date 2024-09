JOVIC, Un lusso ingiustificato fuori lista Uefa del Milan

FirenzeViola.it

Le dichiarazioni di Furlani su Luka Jovic, che ha recentemente rinnovato con il Milan nonostante l'arrivo di Morata e Abraham, sembrano contrastare con la realtà della sua utilizzabilità. L'ex viola, infatti, come riporta Tuttomercatoweb.com, non è adatto a ricoprire il ruolo di prima punta in un 4-2-3-1 e può giocare efficacemente solo in formazioni con due attaccanti.

Con l’aggiunta di Francesco Camarda e Okafor, che offrono maggiore flessibilità e potenziale futuro, Jovic rischia di diventare un lusso non giustificato. Nonostante sia stato preso a parametro zero e abbia avuto una stagione decente, è finito fuori dalla lista UEFA e potrebbe vedere ridotto il suo minutaggio.