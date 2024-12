JOAQUIN, Nella dirigenza del Betis: "Ora faremo la storia"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex esterno viola Joaquín, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato una nuova vita all'interno della dirigenza del Betis, il club in cui ha esordito e concluso la sua carriera. Alla televisione ufficiale del club, chiamata Beticos, ha spiegato meglio il suo ruolo: "Già da calciatore c’era questa relazione. Sapendo del mio impegno in tutti i sensi, mi hanno dato fiducia assoluta e la libertà di muovermi in questo modo, dove mi sento più a mio agio. Lavorare al fianco della direzione tecnica e del club, sia con Ángel (Haro, ndr) che con Josemi, è meraviglioso. Raccontiamo le cose come stanno. Il 'giorno per giorno' è importante. In questo mi sento utile. Trasmettere le cose che non si vedono aiuta anche. Sono felice. Sto imparando, aiutando e facendo parte di questa catena."

E poi l’ex viola ha aggiunto: "La mia fede, la mia voglia, la mia illusione e il credere che sì... credo che possiamo fare la storia. Questo club ha la sua storia, è ricco di storia in tutti i sensi. Ho molta fede e credo molto in ciò che si sta facendo. Non sarà facile, sicuramente".