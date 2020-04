JIMENEZ, Alla Fiorentina sono stato molto bene

Intervenuto ai microfoni di Nuova Teleterni nel corso della trasmissione 'TRT Sport Mix', Luis Jimenez, ex centrocampista dell'Inter, ripercorre il suo passato nelle file della Ternana, ma con un passaggio anche sui suoi anni in nerazzurro: "Sono stato benissimo, ho sempre ringraziato ovunque sono stato in Italia perché ho potuto fare quello che ho sempre voluto. A Terni sono stato bene, ho sentito l’affetto delle persone al di la dei problemi con Edoardo Longarini. Sono stato bene anche a Firenze e a Roma con la Lazio. Per non parlare poi delle esperienze con Inter, Parma e Cesena. Ho sempre centrato gli obiettivi stagionali delle squadre con le quali ho giocato. Sono nostalgico quando parlo dell’Italia perché so che potevo fare di più".