ITALIANO, Negli ultimi anni ho incontrato spesso la Dea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, l'attuale allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha ricordato le sfide degli ultimi anni quando sedeva sulla panchina della Fiorentina: "La verità è che negli ultimi 3 anni ci siamo incontrati spesso, con un percorso in Coppa italia in cui l'anno scorso ci siamo affrontati due volte, oltre a quelle in campionato. Sempre partite tiratissime, molto intense e spero che domani possa essere una partita del genere e non pensare a momenti in cui loro possono essere in difficoltà perché loro possono sempre riprendersi.

Dobbiamo stare molto attenti, è sempre una squadra fortissima, ogni tanto può capitare di inciampare e perdere punti, ma con la convinzione, ed è quello che dobbiamo cercare noi. L'Atalanta ha sempre la capacità di reagire".