ITALIANO, 3° in A per spese a gennaio dal 2020-2021

© foto di www.imagephotoagency.it

Ad una settimana dalla chiusura del mercato invernale il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli allenatori italiani o di Serie A per i quali le società hanno speso maggiormente a gennaio dal 2020-2021 ad oggi. In questa speciale graduatoria al terzo posto c'è l'ex allenatore della Fiorentina, a Firenze dal 2020 al 2024, Vincenzo Italiano. Per il tecnico siciliano prima i viola e ora il Bologna hanno speso in totale 43,7 milioni per 10 giocatori in inverno. Primo posto per Allegri, per il quale la Juventus ha speso circa 112 milioni, mentre al secondo gradino del podio c'è l'attuale tecnico del Marsiglia De Zerbi. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: