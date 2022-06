ILICIC, Sartori pensa a lui per infiammare Bologna

Che sia l'ex viola Josip Ilicic il colpo in grado di accendere l'entusiasmo di Bologna? Lo scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando come il dirigente Giovanni Sartori sia lo stesso che lo portò a Bergamo nel 2017. Sullo sloveno numerosi interessamenti dalla Serie A: anche Corvino lo riprenderebbe volentieri (l'aveva acquistato a Firenze) per il suo Lecce.