ILICIC, Grazie a tutti per i messaggi, sono tornato

L'Atalanta e i suoi tifosi possono finalmente riabbracciare Josip Ilicic. Lo sloveno - come annunciato da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa - è infatti rientrato tra i convocati per la trasferta di Napoli e potrebbe anche scendere in campo. E lo stesso giocatore ha postato un'immagine delle sue esultanze con un messaggio per i fan bergamaschi: "Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi, sono tornato".