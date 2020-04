ILICIC, Dato curioso: mai in gol di testa in 287 match

C'è un dato veramente curioso che riguarda Josip Ilicic e che viene messo in evidenza stamani su La Gazzetta dello Sport. Nonostante il trequartista dell'Atalanta ex Fiorentina sia alto 1,90m e abbia giocato 287 partite in Serie A - realizzando 87 gol - non ha mai segnato di testa. Come lui sono a zero Dybala, Pjanic e Gervinho, ma per motivi di centimetri o di ruolo. Sempre la rosea spiega un possibile motivo del mistero Ilicic. Il tutto sarebbe dovuto ad un trauma avuto in giovane età, del quale lo sloveno parla poco volentieri. E ora tra Ilicic e il colpo di testa c'è un rapporto molto conflittuale. Nessuno è perfetto dunque, neanche Ilicic che sta portando avanti una stagione pazzesca. Ma non nel colpo di testa.