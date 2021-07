IAKOVENKO, Ucraina? Con l'Italia sarebbe stata dura

L'ex attaccante della Fiorentina, oggi procuratore, Olaksandr Iakovenko ha parlato a TMW della sua Ucraina ai quarti dell'Europeo: "Alla vigilia pensavamo nella qualificazione agli ottavi, potevamo finire dietro l'Olanda e non ci saremmo mai aspettati una prestazione come quella contro l'Austria, dove siamo andati a perdere. Da questa partita sono arrivate moltissime critiche e ora chiaramente è cambiato tutto. Tutto grazie al ripescaggio, che paradossalmente ci ha agevolato".

Il secondo posto avrebbe offerto l'Italia, il terzo ha portato alla Svezia...

"Credo che con gli azzurri sarebbe stata davvero dura, tutti pensavano che non ci sarebbe stata speranza. A differenza che con la Svezia, che per quanto ci abbia reso difficile la vita era più alla portata. Bene comunque la squadra, e il cambio modulo dal 4-3-3 al 3-5-2 ha portato i suoi benefici. Soprattutto per quel che riguarda Zinchenko, che è tornato a occupare la corsia sinistra dopo prestazioni non all'altezza come mezzala".