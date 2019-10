IACHINI, Viola possono dar noia a chiunque. Chiesa...

Lunedì sera ci sarà Brescia-Fiorentina e a La Gazzetta dello Sport ha parlato in esclusiva il doppio ex della sfida, Beppe Iachini. Queste le sue parole: "Complimenti a Montella, Vincenzo ha trovato la quadra, ha saputo dare un assetto più equilibrato inserendo un campione come Ribery che ha una personalità fuori dal comune. La Fiorentina può dar noia a chiunque, col suo mix di promesse ed esperti in ogni caso di valore. Non è una rosa da salvezza, ma da parte sinistra della classifica. Andando avanti così, i giocatori cresceranno e miglioreranno conoscendosi sempre meglio. La strada è giusta. Chiesa? È un ottimo giocatore, che ha l’età e le qualità perché gli si possa prospettare una carriera importante. Arriverà a togliersi grandi soddisfazioni. E anche sul piano tattico, può fare tanto: l’ala, la punta esterna, il falso nove. Un elemento del genere ti consente di cambiare modulo a partita in corso. Un interprete che fa la differenza".