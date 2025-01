IACHINI, Man è un esterno di qualità ma va coccolato

Fonte: Lady Radio

Sfumato Luiz Henrique, è Dennis Man uno dei grandi obiettivi del mercato della Fiorentina. Dell'esterno del Parma ha parlato Beppe Iachini, ex tecnico viola, passato anche sulla panchina degli emiliani, che proprio a Parma ha allenato Man. Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Iachini su Man: "L'ho conosciuto in una situazione complicata. Lui era fuori per infortunio da diverso tempo. Ho trovato un calciatore di grande qualità, che ama giocare sulla destra per rientrare sul mancino, ma può giocare anche sulla sinistra; è un ragazzo molto sensibile, ha bisogno di sentire fiducia e stima di tutti quelli che lo circondano, in queste situazioni può fare cose importanti. Credo si sia adattato bene al calcio italiano e che possa far molto comodo alla Fiorentina, è anche uno dei leader della nazionale rumena. Poi bisognerà capire se la Fiorentina continuerà a giocare col 4-2-3-1, in questo modulo può giocare nella posizione di Colpani.

Le cifre chieste dal Parma? Per il tipo di giocatore non mi sembrano esagerate, è un calciatore determinante e può crescere ancora. Poi bisognerà eventualmente capire come reagirà alle pressioni. Una partita sotto tono a Parma o a Monza, vedi Colpani, è un'altra cosa. A Firenze iniziano polemiche e critiche, servono forza interiore e personalità per dimostrare il valore e passare da buon calciatore a ottimo calciatore”.