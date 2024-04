IACHINI, Dietro l'esonero la visita di giocatori a casa Polito

FirenzeViola.it

Emerge un retroscena su quanto avvenuto in casa Bari negli ultimi giorni e ha portato all’esonero di Giuseppe Iachini dopo il ko contro il Como e un pessimo cammino con due sole vittorie in otto gare. Come riporta La Gazzetta dello Sport “a determinare l’ennesimo scossone sarebbe stata una sorta di missione, domenica sera, di una delegazione della squadra (una decina di uomini in tutto) a casa Polito. Per ribadire la piena solidarietà al manager, costruttore dell’organico e finito nel mirino della critica dopo due stagioni più che lusinghiere, prima di tutto. - si legge sulla rosea - Ma non è escluso che gli stessi calciatori abbiano manifestato nell’incontro l’esigenza di un altro avvicendamento in panchina.

Incomunicabilità fra tecnico e squadra? Troppi cambi di formazione? Scarso feeling tra le parti? Può valere tutto e il contrario di tutto". Di fronte alla volontà della squadra dunque il direttore sportivo e la proprietà hanno dunque optato per l’ennesimo avvicendamento in panchina con la promozione del tecnico della Primavera Federico Giampaolo. Una scelta dovuta anche al non voler gravare ulteriormente sulle casse societarie visto che al momento ci sono due allenatori a libro paga, ovvero Iachini e Marino.