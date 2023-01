INDISCREZIONI DI FV SIRIGU, TUTTI I DETTAGLI DELL'ACCORDO. C'È L'OPZIONE Salvatore Sirigu è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina e, a differenza di quanto emerso nelle prime ore della trattativa, non arriva in viola in prestito secco per 6 mesi ma a titolo definitivo. Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it, infatti,... Salvatore Sirigu è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina e, a differenza di quanto emerso nelle prime ore della trattativa, non arriva in viola in prestito secco per 6 mesi ma a titolo definitivo. Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it, infatti,... NOTIZIE DI FV FOTO FV, A MILANO C'È ANCHE IL DIRETTORE PRADÈ Mentre Nicolas Burdisso è tornato a Firenze come Rocco Commisso dopo la vittoria della Primavera a Monza, i dirigenti Barone e Pradè sono rimasti direttamente a Milano. Oltre al direttore generale Barone, infatti, in Lega c'era anche il ds Daniele... Mentre Nicolas Burdisso è tornato a Firenze come Rocco Commisso dopo la vittoria della Primavera a Monza, i dirigenti Barone e Pradè sono rimasti direttamente a Milano. Oltre al direttore generale Barone, infatti, in Lega c'era anche il ds Daniele... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi