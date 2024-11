HANCKO, Prima Napoli poi Juve: ex viola destinato alla A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Juventus è alla ricerca di un paio di difensori dopo gli infortuni di Bremer e, in questi giorni, di Cabal per i quali si teme un lungo stop. Tra i nomi finiti nella lista del ds Giuntoli oltre a Skriniar c'è anche l'ex viola David Hancko cui stava già pensando per la prossima estate. Nell'elenco del dirigente bianconero lo slovacco infatti c'era anche l'estate passata quando però il difensore è stato più vicino all'Atletico Madrid poi la richiesta alta del Feyenoord ha fatto saltare tutto.

Proprio il prezzo fissato dal club olandese, che lo ritiene un punto fermo, potrebbe però essere un ostacolo ad anticipare l'operazione a gennaio: 30 milioni, secondo quanto oggi riportava la Gazzetta dello Sport. Il giocatore portato alla Fiorentina da Pantaleo Corvino in maglia viola non ha avuto fortuna ma in serie A è ora molto apprezzato visto che anche il Napoli si era interessato all'ex gigliato.