HANCKO, Atletico più lontano: "Concentrato sul Feyenoord"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

David Hancko, ex esterno della Fiorentina ora in forza al Feyenoord, è uno dei nomi che l'Atletico Madrid segue con attenzione per sistemare la difesa di Diego Simeone. È stato però lo stesso giocatore a raffreddare la pista che porta ai Colchoneros, rispondendo così alle domande dei cronisti dopo la vittoria per 5-1 contro il PEC Zwolle: "Sono contento della rete e dei 3 punti, per ora è tutto tranquillo. Mi concentro sul Feyenoord. Io all'Atletico una questione di soldi? No, non è che l'offerta del mio attuale club mi ha fatto cambiare idea, ho un ottimo contratto qui. Non mi piace che i media parlino di questo".