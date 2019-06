HAGI JR, In gol nel 4-1 della Romania ad Euro U21

Gran bella prestazione (con tanto di gol) per Ianis Hagi, ex trequartista della Fiorentina, nel suo esordio personale, e in generale quello della sua Romania, capace di battere 4-1 i pari età della Croazia nella gara di debutto ad Euro U-21. Il fantasista ex viola ha infatti siglato la rete del 2-0, correggendo in porta un salvataggio della difesa croata sulla linea, prima di venire poi successivamente fermato nella doppietta dalla traversa.