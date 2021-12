GUERINI, Nel giro di 2-3 anni l'Europa è inevitabile

L'ex dirigente viola Vincenzo Guerini ha parlato così della Fiorentina: "Mi piace guardare la Fiorentina, è una squadra piacevole da veder giocare perché Italiano ha capito cosa significa allenare qua. Mi ricorda un po' la prima Fiorentina di Montella: i viola giocano tutte le partite nello stesso modo, tenendo il pallone di gioco. Se la società terrà Italiano per i prossimi 2-3 anni l'Europa è inevitabile".

Su Torreira: "E' un giocatore adatto per Firenze perché si fa volere bene, è cattivo e ha personalità da vendere. Mi impressionò quando lo visionai nello spareggio che il Pescara giocò per venire in Serie A nel 2016".

Su Vlahovic: "Di fronte a certe offerte è difficile dire di no, ma mi aspetto che la Fiorentina se lo faccia pagare tanto. Con quei soldi poi la società deve essere brava a investire nei calciatori che chiede il mister".