GREATTI, I viola non sono solo Chiesa. Ribery...

Il centrocampista Ricciotti Greatti, doppio ex della sfida tra Cagliari e Fiorentina, ha parlato così a calciocasteddu.it della gara di domani: "Iniziai la carriera a Firenze proprio come Albertosi: nel mio cuore sono sempre rimasto tifoso della Fiorentina, ma il Cagliari… è il Cagliari. Quest’anno sta andando bene, tutto per il verso giusto. Domenica la partita sarà dura: la Fiorentina non può fare più la differenza come prima, oggi siamo noi del Cagliari a farla! Perché ai viola mancano alcuni giocatori per poter fare il salto di qualità. Il Cagliari ha perso le prime due partite, si voleva mandare via Maran, critiche da ogni parte. Bisogna saper aspettare, era importante trovare l’amalgama. Il mister è stato bravo in tutto questo. Rimanere in una fascia buona di classifica diventa l’obiettivo concreto. Nainggolan? Un giocatore che non si discute, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: con il suo carisma e le attitudini da giocatore vero, fa la differenza. Ma non è l’unico, parliamo di acquisti indovinati. Nessuno si sarebbe aspettato il rendimento dei nuovi. Però quando rientreranno Cragno e Pavoletti, beh… In quel momento spetterà all’allenatore saper gestire le esclusioni di chi finora sta facendo bene. Fiorentina? A parte Chiesa, dispone di giocatori di fascia medio-alta. Meno male che Ribery non giocherà… si tratta di un gruppo giovane che vuole meritare una certa classifica. Ma non dimentichiamoci che un giocatore solo, per quanto forte, non può fare grande una squadra: c’è bisogno di tutti. Noi avevamo un fuoriclasse come Gigi Riva davanti, però… Senza l’unione di gruppo non avremmo vinto lo scudetto e stabilito il record delle 11 reti subite".